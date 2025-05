İstanbulda zəlzələ baş verdi

İstanbulda rixter cədvəli üzrə 4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kandilli Rəsədxanasından məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, zəlzələnin episentri Silivri sahillərində yerin 4,4 kilometr dərinliyində yerləşib. Mərmərə dənizinin Silivri sahillərində baş verən zəlzələnin İstanbul və ətraf rayonlarda hiss olunduğu bildirilib. Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

Zəlzələ xüsusilə İstanbulun Avropa tərəfində hiss olunub, bəzi sosial media istifadəçiləri yeraltı təkanları hiss etdiklərini yazıblar.

