"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçu qərarını verdi

"Liverpul"dan ayrılmaq istəyən Darvin Nunes yeni mövsümdə oynayacağı klubu seçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" ilə də adı hallanan futbolçu İspaniyada futbol oynamaq istəyir. İddialara görə, “Atletiko Madrid” futbolçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib. "Liverpul"la razılıq əldə edən “Atletiko Madrid” futbolçu üçün 60 milyon avro transfer haqqı ödəməyə razılıq verib.

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" klubunun Səudiyyə Ərəbistanı komandalarının da xidmətində maraqlı olduğu Darvin Nunesi transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Darvin Nunes "Liverpul"un heyətində 45 oyunda 7 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə çıxış edib. İngiltərə komandası Darvin Nunesi 2022-ci ildə 85 milyon avroya "Benfika"dan heyətinə qatıb.

