Əfsanə geri qayıdır - Bu klubu seçdi

"Liverpul"un əfsanəsi Stiven Cerrard keçmiş klubuna baş məşqçi kimi qayıtmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cerrard “Reyncers” klubunun məşqçisi ola bilər. “The Telegraph”da dərc edilən xəbərə görə, “Reyncers” klubunun məşqçi postuna namizədlər siyahısında Cerrardın da adı var.

Qeyd edək ki, Stiven Gerrard 2018-2021-ci illər arasında “Reyncers”i çalışdırıb. Klub Cerrardın rəhbərliyi altında Şotlandiya Premyer Liqasını qazanıb. Cerrardın bir araya gətirdiyi heyət növbəti mövsümdə Avropa Liqasının finalına yüksəlməyi bacarıb. “Reyncers”in mövsümün fasiləsində Cerrardı kluba gətirəcəyi irəli sürülsə də, ardınca klub müvəqqəti olaraq Barri Ferqyusona etibar edilmişdi.

