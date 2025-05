Tərtərdə minik maşını traktora çırpılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Evoğlu kəndində qeydə alınıb. "VAZ-21099" markalı minik maşını hərəkətdə olan zaman traktora çırpılıb. Hadisə nəticəsində 1958-ci il təvəllüdlü Quliyev Azay Xasay oğlu xəsarət alıb.

O, Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı Tərtər rayon Polis şöbəsində araşdırma aparılır.

