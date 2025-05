Türkiyə Kubokunun finalında "Qalatasaray" "Trabzonspor"la üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray"ın üstünlüyü ilə keçən oyunda İstanbul təmsilçisi 3-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Alper Yılmaz 5-ci dəqiqədə hesabı açıb. 46 və 63-cü dəqiqələrdə isə Viktor Osimhen fərqlənib.

Qeyd edək ki, "Trabzonspor" ardıcıl ikinci mövsüm Türkiyə kubokunun finalında məğlub olub. "Trabzonspor" ötən mövsüm "Beşiktaş"a 3:2 hesabı ilə məğlub olmuşdu.

