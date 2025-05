Türkiyədə 192 nəfər sərhəddə saxlanıldı

Türkiyədə sərhəd təhlükəsizliyi tədbirləri çərçivəsində keçirilən əməliyyatlar nəticəsində həftə ərzində 192 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumat yayıb.

Nazirliyin açıqlamasına görə, saxlanılanlardan 7 nəfərin terror təşkilatlarına üzv olduqları müəyyən edilib.

Bununla yanaşı, ötən həftə ərzində ümumilikdə 2 min 527 nəfərin sərhədi qanunsuz keçmək cəhdinin qarşısı alınıb.

2024-cü ilin əvvəlindən bu günə qədər sərhədləri qanunsuz keçməyə cəhd edərkən 2 min 33 nəfər saxlanılıb. Qanunsuz sərhəd pozucularının ümumi sayı isə 32 min 184 nəfər olaraq qeydə alınıb.

Rəsmi qurumlar sərhədlərdə nəzarətin və təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini, terror və qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizənin qətiyyətlə davam etdirildiyini bildiriblər.

