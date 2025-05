Ərdoğan-Zelenski görüşü başa çatdı

Türkiyə Prezidenti Rəcəp Tayyip Ərdoğanla Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında görüş başa çatıb.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Ankarada keçirilir.

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Türkiyəyə səfəri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna liderinin təyyarəsi Ankaraya enib.

O, səfəri çərçivəsində bu gün Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqlar aparacaq.

