Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun bir sıra kəndlərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 159 mm boruda sızma aşkar olunduğu üçün təmir işləri görülməsi ilə əlaqədar qaz təchizatı Culfa rayon Xanəgah, Xoşkeşin, Əlincə, Teyvaz, Milax, Ləkətağ, Ərəfsə, Qazançı və Boyəhməd kəndlərində mayın 16-da saat 12:00 dan müvəqqəti dayandırılacaq.

Təmir işləri başa çatdıqdan sonra qaz təchizatı bərpa ediləcək.

