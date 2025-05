"Fənərbaxça" dünya çempionunu transfer edir

"Fənərbaxça" Argentina millisi ilə Dünya Kubokunu qazanaraq tarix yazan təcrübəli qapıçı Emiliano Martinezi transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Aston Villa"nın qapısını qoruyan qolkiper mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq. İddialara görə, o, Türkiyədə futbol oynamağa razılıq verib. Bildirilir ki, "Fənərbaxça" Dominik Livakoviçin oyunundan narazı olduğu üçün mövsümün sonunda onu klubdan göndərmək istəyir. Məlumata görə, Səudiyyə klubları daEmiliano Martinezin transferində maraqlıdır. Lakin "Fənərbaxça"nın bu transferi reallaşdırmaq üçün daha çox səy göstərdiyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Emiliano Martinez 2022-ci ildə Argentina milli komandasının qazandığı Dünya Kubokunun ən mühüm memarlarından biri idi.

