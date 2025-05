Türkiyənin tanınmış geoloqu və akademiki Celal Şengörün həbs edilməsi tələbi ilə ona qarşı ittiham aktı hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, buna səbəb kimi C.Şengörün sosial şəbəkələrdə paylaşılan videosudr: "Mən türk xalqı qədər cahil, türk xalqı qədər əxlaq məfhumundan məhrum bir cəmiyyət tanımadım", - o videoda deyib.

Onun iddia üzrə iki ilə qədər həbsi tələb edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.