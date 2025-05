Alonsodan Ardanı üzən tələb - "Real"dan bunu istədi

"Real Madrid" “Komo”nun futbolçusu Niko Pazı transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” keçmiş futbolçusunu geri almaq üstünlüyünə malikdir. “Cadena Cope”un məlumatına görə, Real Madrid bu transferi Klublararası Dünya Çempionatına qədər həyata keçirmək istəyir. Bundan əvvəl, “Real” bu transferi yeni mövsüm üçün reallaşdırmaq istəyirdi. “Real”ın yeni məşqçisi olacağı deyilən Xabi Alonsonun rəhbərlikdən yarımmüdafiəçi istədiyi və futbolçunun oyunun tempini müəyyən edə biləcək səviyyədə olmasını istədiyi iddia edilib. Xəbərdə deyilir ki, Niko Pazın transferi Arda Gülerin əsas heyətə düşməsini çətinləşdirəcək.

Qeyd edək ki, “İnter” klubunun da Niko Pazı transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilib.

