"Trabzonspor"un "Qalatasaray"la keçirəcəyi derbi öncəsi diqqətlər komandanın ulduz futbolçusu Məhəmməd Salahın üzərinə yönəlib. Mövsümə məhsuldar başlayan misirli hücumçu artıq komandanın əsas qol silahlarından birinə çevrilib.
Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, "Trabzonspor" sentyabrın 19-da lider "Qalatasaray"ı qəbul edəcək. İlk 5 turda 4 dəfə fərqlənən Salah qarşılaşmada komandasının hücum xəttində əsas fiqurlardan biri olacaq.
34 yaşlı futbolçu Super Liqada "Trabzonspor" formasında debütünü "Kasımpaşa" ilə oyunda edib. Daha sonra ilk dəfə start heyətində meydana çıxdığı "Başakşehir"lə matçda iki qol vuraraq komandasının 2:1 hesablı qələbəsində mühüm rol oynayıb. Salah "Amed Sportif Faaliyetler"lə qarşılaşmada da bir dəfə rəqib qapısına yol tapıb. O, "Gənclərbirliyi" ilə oyunda penaltidən vurduğu qolla çempionatda qollarının sayını 4-ə çatdırıb.
"Trabzonspor" mövsümün ilk 5 turunda ümumilikdə 9 qol vurub. Bu qolların 4-ü Salahın hesabındadır. Misirli ulduz 1 məhsuldar ötürmə ilə birlikdə komandasının 5 qolunda birbaşa iştirak edib. Bununla da o, "Trabzonspor"un hücumdakı məhsuldarlığında əsas pay sahiblərindən birinə çevrilib.
Salah üçün "Qalatasaray"la qarşılaşma Türkiyədə ilk böyük derbi olacaq. Təcrübəli futbolçunun İstanbul təmsilçisinə qarşı əvvəlki çıxışı da diqqət çəkir. O, ötən mövsüm "Liverpul"un "Qalatasaray"ı Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində 4:0 hesabı ilə məğlub etdiyi görüşdə 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.
"Trabzonspor"un derbidə əsas gözləntilərindən biri Salahın hücumdakı effektivliyini davam etdirməsidir. Qarşılaşma sentyabrın 19-da keçiriləcək.