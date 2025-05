Milli Qəhrəman İqor Kşnyakinin həyat yoldaşı danışdı

İstər göydə, istərsə də yerdə özünə sevgi və hörmət qazanan İqor Kşnyakin ötən il dekabrın 25-də səmaya sonsuzluq imzası atdı.

Həmin gün "Azərbaycan Hava Yolları" aviaşirkətinin Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən "Embraer 190" təyyarəsinin kapitanı ekipaj üzvləri ilə birgə böyük qəhrəmanlıq səhifəsi yazdı. Onlar mümkünsüzü mümkün etdilər. Kapitan İqor Kşnyakin və digər ekipaj üzvləri öz canları bahasına 29 həyat xilas etməyi bacardılar.

Metbuat.az Baku tv-yə istinadən xəbər verir ki, Milli Qəhrəmanın həyat yoldaşı Yana Kşnyakina mərhum İqor Kşnyakin haqqında danışarkən onu diqqətli və qayğıkeş insan kimi xatırlayıb:

"Evə qonaqların gələcəyini bilən kimi "süfrə dolu, hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır, hamı razı qalmalıdır" deyirdi. Ən yaddaqalan ad günü isə zənnimcə İqorun 60 illik yubileyi idi. Həmin ad gününə illərdir görmədiyi tələbəlik, iş yoldaşları, uşaqlıq dostları gəlmişdi. Əgər sağ olsaydı, ona bir söz demək imkanım olsaydı, "səni çox sevirəm" deyərdim, cansağlığı arzu edərdim. Qızlarının necə böyüdüyünü, həyat yollarında uğurla addımladıqlarını görə bilməyi ona arzu edərdim və "sadəcə yanımızda ol, bizə başqa heç nə lazım deyil" deyərdim".

Ətraflı süjetdə:

