Gürcüstan-Ermənistan sərhədi yaxınlığında zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar Tbilisi vaxtı ilə saat 10:11-də qeydə alınıb.

Zəlzələnin episentri Gürcüstan-Ermənistan sərhədindən təxminən 3 kilometr məsafədə yerləşib. Seysmik hadisənin maqnitudası 3.5 təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.