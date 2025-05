Bu ölkədə təyyarə qəzaya uğradı - Ölənlər var

Misir Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi təlim təyyarəsi təlim uçuşu zamanı texniki nasazlıq səbəbindən qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində təyyarədəki bütün ekipaj üzvləri həyatını itirib. Qəza ilə bağlı araşdırma başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Misir ordusunun sözçüsü briqada generalı Qərib Əbdül Hafiz açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, hadisə zamanı təyyarədəki bütün ekipaj üzvləri həyatını itirib. Qəza ilə bağlı araşdırma başlanılıb.

Hadisə ilə bağlı əlavə məlumatlar hələlik açıqlanmayıb.

