Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Macarıstana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Budapeştdə keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edəcək.

