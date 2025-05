Azərbaycan milli komandasının iyunun 10-da Macarıstan yığması ilə keçirəcəyi yoldaşlıq oyununun hakim təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Liv Bona Dea Arena”da baş tutacaq görüşü Belarusdan olan baş hakim idarə edəcək.

10 iyun

Azərbaycan - Macarıstan

Liv Bona Dea Arena. Saat 20:00

Baş hakim: Viktor Şimusik (Belarus)

Baş hakimin köməkçiləri: Sergey Kasavets, Anton Qusev (hər ikisi Belarus)

Dördüncü hakim: Cavid Cəlilov (Azərbaycan)

