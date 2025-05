BVF-dən xəbərdarlıq: "ABŞ büdcə kəsirini azaltmalıdır"

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) ABŞ-nin büdcə kəsirini azaltmasını və davamlı olaraq artan dövlət borcu problemini həll etməsini zəruri hesab edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə BVF-nin baş direktorunun birinci müavini Gita Gopinat “Financial Times” qəzetinə açıqlamasında bildirib.

Gopinat qeyd edib ki, "Vaşinqton borcun ÜDM-ə nisbətinin tədricən azaldılmasına yönəlmiş büdcə siyasəti aparmalıdır." O əlavə edib ki, Çinlə yaxınlarda əldə olunmuş müvəqqəti razılaşmaya baxmayaraq, ABŞ iqtisadiyyatı çox yüksək ticarət siyasəti qeyri-müəyyənliyindən əziyyət çəkir.

Beynəlxalq reytinq agentliyi Moodys, ABŞ-nin uzunmüddətli kredit reytinqini "Aaa" səviyyəsindən "Aa1" səviyyəsinə endirib. Bu qərar, ölkənin artan dövlət borcu və büdcə kəsiri ilə bağlı narahatlıqlar səbəbilə verilib. Moody's, böyük üçlük reytinq agentlikləri arasında ABŞ-nin reytinqini ən yüksək səviyyədə saxlayan son agentlik idi.

ABŞ Konqresinin Büdcə İdarəsinin (CBO) məlumatına görə, 2024-cü maliyyə ilində ABŞ-nin dövlət borcu ÜDM-in 98%-nə çatıb. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 10 il əvvəl bu göstərici 73% idi.

BVF-nin keçən ay dərc etdiyi proqnozlara əsasən, bu il ABŞ-da büdcə kəsirinin azaldılması gömrük rüsumlarından gələn gəlirlərin artması sayəsində mümkün olacaq. Lakin bu proqnozlar, Prezident Donald Trampın Konqresdən keçirməyə çalışdığı vergi azaldılmasını nəzərdə tutan yeni qanun layihəsinin mümkün təsirlərini əhatə etmir.

FT qeyd edib ki, büdcə kəsirinin artması, ABŞ hökumətini daha çox dövlət istiqrazları buraxmağa məcbur edəcək.Bu isə ölkənin maliyyə sabitliyinə dair həm yerli, həm də xarici investorların etimadını azalda bilər.

BVF aprel ayında ABŞ iqtisadiyyatı üçün 2025-ci il üzrə ÜDM artım proqnozunu 0.9 faiz bəndi azaldaraq 1.8%-ə, dünya iqtisadiyyatı üçün isə 0.5 faiz bəndi azaldaraq 2.8%-ə endirib. Bu dəyişikliklər, ABŞ-nin ticarət tərəfdaşlarına tətbiq etdiyi yüksək gömrük rüsumları ilə əlaqələndirilib.

