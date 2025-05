Ərdoğan prezidentliyə namizəd olmayacaq

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yenidən prezidentliyə namizəd olmaq fikrində olmadığını, lakin ölkənin yeni konstitusiyaya ehtiyacı olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bunu Macarıstandan qayıdarkən jurnalistlərlə söhbətində deyib.

"Yenidən seçilmək və ya yenidən namizəd olmaq fikrində deyiləm. Biz yalnız ölkəmizin reputasiyasını necə yüksəldə biləcəyimizlə maraqlanırıq. Türkiyə dəyişir, dünya dəyişir. Biz yeni bir dövrdə yaşayırıq. Belə sürətlə dəyişən dünyada köhnə Türkiyədə çevriliş şəraitində yaradılan və hələ də Türkiyə konstitusiyasının gələcəyinə yazılan konstitusiya zehniyyətini saxlayan konstitusiya ilə nəyəsə nail olmaq olarmı? Çevrilişçilərin təklif etdiyi konstitusiya indi bizə sui-qəsdçilərin deyil, mülki şəxslərin təklif etdiyi konstitusiyaya ehtiyac duyur”, - deyə Ərdoğan bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.