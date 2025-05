"Barselona"nın keçmiş hücumçusu və hazırda "İnter Mayami"də çıxış edın Lionel Messi ən sevimli qolunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, UEFA Çempionlar Liqasının 2008/2009 mövsümünün finalında "Mançester Yunayted"ə (2:0) vurduğu qolu karyerasının ən sevimli qolu adlandırıb.

