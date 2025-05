​"Qalatasaray" Osimhenin yerinə bu ulduz futbolçunu alır

"Qalatasaray" "Napoli"dən icarəyə götürdüyü Viktor Osimhenin birdəflik transferini reallaşdıra bilməyəsə başqa ulduz futbolçunu heyətə cəlb edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" Osimheni transfer etmək üçün işləri davam etdirir. İtaliya mənbələrinin məlumatına görə, Viktor Osimhen "Yuventus"un təklifini rədd edib. Səudiyyə Ərəbistanının bəzi klublarının nigeriyalı ulduzla maraqlandığı və ulduz futbolçunun Türkiyədə qalma ehtimalının olduğu bildirilib. "Qalatasaray" Osimhenin transfer haqqını ödəməyə hazır olduğunu futbolçuya çatdırıb. Nigeriyalı ulduz isə hələ qərar verməyib. "Qalatasaray" Viktor Osimheni transfer edə bilməsə, "Yuventus"un klubdan göndərmək istədiyi Duşan Klahoviçi heyətə cəlb edə bilər.

"Qalatasaray" futbolçu üçün “Yuventus”a 30 milyon avro təklif edə bilər. Xəbərə görə, "Yuventus" Duşan Vlahoviç üçün 40 milyon avro tələb edir. Dusan Vlahoviç bu mövsüm "Yuventus"un heyətində 40 matçda 15 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Serbiyalı ulduzun "Yuventus"la 2026-cı ilə qədər müqaviləsi var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.