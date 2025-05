Röyadan sərt cavab: "Özünüzə gəlin!"

Xalq artisti Röya Ayxan Fransada keçirlən Kann Film Festivalına qatılıb. Röyanın Kann Festivalına qatılması kinorejissor, kinoşünas və senarist, “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının baş redaktoru Ayaz Salayev tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kinorejissor qeyd edib ki, istənilən şəxs həmin festivala qatıla bilər:

“Kim istəsə, qeydiyyatdan keçib, viza alaraq festivala gedə bilər. Çətin bir şey deyil. Mən ora yüz dəfə getmişəm, amma heç ağlıma da gəlməzdi ki, həmin yerdən keçərkən bunu çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşım. Bizdə ictimai savadsızlıq çox yayılıb. Bundan əlavə, ictimai şüur da geridə qalıb”.

Röya Ayxan isə sosial şəbəkə hesabında tənqidlərə cavab verib:

"Ay qaşqın, deyirlər rəhmətliklər diriliblər yenidən. Enerjiyə gəlmisiniz? Elə bilirsiniz gəlib mənə çatmır? Ayaz Salayev, başlayıram sizdən. Görəndə, salamlaşırsınız hüdüdü. Özünüzə gəlin! Yaxşı? Mən öyrəşmişəm, ölənləri diriltməyə. Amma siz elə ölü qalın. Bəli, birinci mənəm, hər şeyin ən gözəlini layiqli şəkildə edən mənəm. Çünki oxuduğum kimi də ürəyim var. Bildin? Hadi oradan. Ya bir adam kimi hər kəs bir-birini dəstəkləsiz, sevsin, ya da kimsə adımı çəkməsin. Hamınıza aiddir. Mən ətimlə, dırnağımla, yıxıla-yıxıla özünü Röya edən qızam. Elə etməyin ki, bütün səhifələrinizi bağlatdırım".

Daha ətraflı videoda:

