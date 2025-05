DİM Xankəndi şəhərində ilk dəfə qəbul imtahanı keçirir

Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) II və III ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə keçirdiyi qəbul imtahanları ilk dəfə olaraq Xankəndi şəhərində də təşkil edilib. Bu, işğaldan azad edilmiş bölgələrdə keçirilən ilk qəbul imtahanıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qarabağ Universitetində təşkil olunan imtahanlarda Xankəndi ilə yanaşı, Xocalı, Ağdərə, Şuşa və Laçında məskunlaşmış abituriyentlər də iştirak edirlər. Bununla yanaşı, Füzulidə M.Uluqbəy adına məktəbin, Cəbrayılda M.Mehdizadə adına məktəbin və Zəngilanda Ağalı kənd tam orta məktəbinin cari il məzunları da qəbul imtahanlarını Xankəndi şəhərində verirlər.

İmtahanda ümumilikdə 51 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur.

