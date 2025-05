İyundan əvvəl "fürsət yağışına" düşən bürclər

İyun ayı yaxınlaşsa da, bəzi bürclər üçün şans artıq mayın son günlərindən özünü göstərməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqlar bu 4 bürcün həyatında böyük dəyişikliklərin, sürətli irəliləyişlərin və gözlənilməz fürsətlərin yaxınlaşdığını deyirlər. Əgər siz də bu bürclərdən birisinizsə, fürsətləri düzgün qiymətləndirin və fürsəti əldən verməyin!

Qoç (21 mart – 20 aprel)

Qoçlar üçün iş və şəxsi həyat sahəsində irəliləyiş gözlənilir. Yeni layihələr, təkliflər və əlaqələr üfüqdədir. Cəsarətli addım atmaq vaxtıdır!

Əkizlər (21 may – 20 iyun)

Əkizlər üçün yeni tanışlıqlar və sosial çevrədə güclənmə dövrü başlayır. Əlaqələr sayəsində maddi və mənəvi qazanc əldə etmək mümkündür.

Qız (23 avqust – 22 sentyabr)

Qız bürcündə olanlar üçün maliyyə baxımından əlverişli dövr başlayır. İtirilmiş inam və fürsətlər geri dönə bilər. Qərar verməzdən əvvəl detalları nəzərdən keçirin.

Oxatan (22 noyabr – 21 dekabr)

Səfərlər, təhsil və şəxsi inkişaf sahəsində fürsətlər gündəmə gəlir. Özünüzə inanmaq və risk almaq vaxtıdır.

