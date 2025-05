İngiltərə Premyer Liqasında mövsüm başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionatın son turunda bütün qarşılaşmalar eyni vaxtda start götürüb.

Çempionluğu təmin etmiş “Liverpul” son turda öz meydanında “Kristal Pelas”la 1:1 hesablı heç-heçəyə razılaşıb.



“Mançester Yunayted” isə doğma azarkeşləri önündə “Aston Villa”nı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.



