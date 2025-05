Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan Moskvaya iki günlük səfəri çərçivəsində Rusiya prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib.

Qurum görüşün gündəliyinin təfərrüatlarını açıqlamayıb.

