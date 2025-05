Rusiya ordusu Sumı vilayətində daha iki yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Açıqlamaya görə, hərbi əməliyyatlar zamanı 1400-dən çox Ukrayna əsgəri zərərsizləşdirilib. Bildirilir ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynadakı Starokonstantinov aviabazasındakı obyektlərə uzaqmənzilli raketlər və hücum xarakterli PUA-lardan istifadə etməklə irimiqyaslı hava hücumu həyata keçirib. Bütün hədəflərin zərərsizləşdirildiyi qeyd edilib.

Məlumata görə, Rusiya ordusunun “Sever” (Şimal) Hərbi Qrupunun bölmələrinin hərəkətləri nəticəsində Sumı vilayətinin Vladimirovka və Belovodi yaşayış məntəqələrinə nəzarət ələ keçirilib.

