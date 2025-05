Bu həkimlərin maaşın saxlanılmasının səbəbi açıqlandı

Sertifikasiyadan birinci dəfə keçməyən tibb işçilərinin başqa gəlir mənbəyi olmaması və regionlarda kadr çatışmazlığı nəzərə alınaraq, onların 6 aylıq iş yeri və maaşı saxlanacaq. Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin bu gün keçirilən iclasında Səhiyyə Nazirliyinin İnsan resursları, elm və təhsil şöbəsi müdirinin müavini Təranə Əhmədova deyib.

Təranə Əhmədova bildirib ki, sertifikasiyadan birinci dəfə kəsilənlər elə çox deyil: “Bu say getdikcə daha da azalacaq. Sertifikasiyadan birinci dəfə kəsilənlər arasında ilk 3 ay içində yenidən imtahan verib keçənlər 60 %-dən çoxdur. Sertifikasiyadan keçməyən tibb işçiləri üçün iki həftəlik təkmilləşmə kursları keçirilir. Amma artıq distant kurslar da olacaq”.

Nazirliyin şöbə müdiri qeyd edib ki, tibb mütəxəsisləri kreditlərin toplanması üçün öz üzərində daha çox işləyəcək: “250 krediti 5 il ərzində toplamayanlar sertifikasiyadan keçməli olacaq. Amma tibb mütəxəssisi özü kredit toplamağı yox, yalnız sertifikasiya yolunu da seçə bilər. Nazirlər Kabinetinin 108 nömrəli qərarına dəyişiklik hazırlanacaq, sualların çətinlik dərəcəsinə görə bölgüsü aparılacaq. Sertifikasiya imtahanının sualları yenilənəcək. Sual bazası hazırda da yenilənir və bunsan sonra da yenilənməsi davam edəcək”.

