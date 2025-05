Cari mövsüm İran çempionatının qalibi olan Təbrizin "Traktor" klubu baş məşqçisi Draqan Skoçiçlə müqavilə müddətini uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Xorvatiyalı mütəxəssislə yeni müqavilənin müddəti 2026/2027 mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, D.Skoçiç Təbriz klubunu 2024-cü ildən çalışdırır.

