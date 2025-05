​Türkiyə və Gürcüstandan olan din xadimləri ölkəmizə səfər edəcək

Xaricdə yaşayan soydaşlarımızla dini-mənəvi əlaqələrin, birlik və həmrəylik bağlarının daha da gücləndirilməsi məqsədilə mayın 29-da Türkiyə və Gürcüstandan olan din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri təşkil ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və tabeliyində fəaliyyət göstərən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda olacaq, Fəxri xiyaban, Şəhidlər xiyabanı, Zəfər parkı, Türk Şəhidliyi abidəsini ziyarət edəcək. Nümayəndə heyəti Bakıda yerləşən ibadətgahların da fəaliyyəti ilə tanış olacaq.

Bundan başqa, Türkiyə və Gürcüstandan olan din xadimlərinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri də planlaşdırılır. Nümayəndə heyətinin üzvləri Ağdam rayonunda yerləşən Cümə məscidi və Ağdam İmarət Kompleksini, Şuşanın Yuxarı Gövhərağa, Aşağı Gövhərağa, Saatlı, Mamayı məscidlərini və digər tarixi abidələri ziyarət edəcəklər.

30-dan çox azərbaycanlı din xadiminin iştirak edəcəyi səfər iyunun 2-dək davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.