Xəzər dənizinin şimalında yeni ada yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Okeanologiya İnstitutu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bu, Xəzər dənizinin dayazlaşmasının növbəti sübutudur.

“Okeanologiya İnstitutunun Xəzər bölməsinin və Həştərxan Təbiət Qoruğunun ekspedisiyası zamanı alimlər Şimali Xəzərdə yeni adanın - Orta İnci adasından 30 km cənub-qərbdə mövcudluğunu təsdiqləyiblər”, - deyə açıqlamada bildirilib.

