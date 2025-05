Azərbaycanın minifutbol millisi Bakıda keçirilən dünya çempionatında finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elşad Quliyevin rəhbərlik etdiyi kollektiv yarımfinalda Monteneqro ilə üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma yığmamızın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Millinin heyətində Ağaseyid Qasımov (23) və Ramiz Çovdarov (44) fərqləniblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan həlledici mərhələdə Macarıstan - Serbiya cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

