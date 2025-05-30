"Real" ulduz futbolçunun transferini açıqladı

"Real" ulduz futbolçunun transferini açıqladı
21:25 30 May 2025
115 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Real Madrid" klubu “Liverpul”dan ayrılan Trent Alexander-Arnold ilə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir ki, transfer Klublararası dünya çempionatından əvvəl həyata keçiriləcək. “Real” 10 milyon avro olduğu bildirilən transfer haqqını ödəməyə razılaşıb. Qeyd edək ki, Trent Alexander-Arnoldun “Liverpul”la müqaviləsi yekunlaşmaq üzrə idi. Lakin futbolçunun Klublararası dünya çempionatında iştirak etməsi üçün “Real” transferi daha tez həyata keçirməli idi. Buna görə də, “Liverpul” klubuna ödəniş edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Finala yüksəlmək möhtəşəm duyğudur -

Finala yüksəlmək möhtəşəm duyğudur - Elşad Quliyev

30 May 2025 21:49
Azərbaycan millisi dünya çempionatında finala yüksəldi

Azərbaycan millisi dünya çempionatında finala yüksəldi

30 May 2025 21:09
Ronaldo yeni mövsümdə bu klubda oynayacaq -

Ronaldo yeni mövsümdə bu klubda oynayacaq - Müqavilə imzaladı

30 May 2025 20:25
Azərbaycanda FIFA hakimlərinin sayı artırıla bilər

Azərbaycanda FIFA hakimlərinin sayı artırıla bilər

30 May 2025 16:08
Ərdoğan hamının önündə soruşdu -

Ərdoğan hamının önündə soruşdu - Ulduz futbolçu “Qalatasaray”dan gedirmi?

30 May 2025 10:43
Ulduz futbolçu ​"Qalatasaray"la vidalaşdı -

Ulduz futbolçu ​"Qalatasaray"la vidalaşdı - Yerinə dünya çempionu gəlir

30 May 2025 09:42
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Finala yüksəlmək möhtəşəm duyğudur -

30 May 2025 21:49

"Real" ulduz futbolçunun transferini açıqladı

30 May 2025 21:25

Azərbaycan millisi dünya çempionatında finala yüksəldi

30 May 2025 21:09

"Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda yaxın və etibarlı tərəfdaşımızdır"

30 May 2025 20:15

​Ağdərədə mina partladı

30 May 2025 19:47

Bu cərimə iki dəfə artırıldı -

30 May 2025 19:43

Bu cəzalar sərtləşdirildi

30 May 2025 19:34

Generalın vəzifəsi Arzu Yusifovaya verildi -

30 May 2025 19:27

Azərbaycan lideri ilə BƏƏ Prezidenti arasında telefon danışığı oldu

30 May 2025 19:15

Ceyhun Bayramov BƏƏ-ni təbrik etdi

30 May 2025 19:05