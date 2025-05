"Real" ulduz futbolçunun transferini açıqladı

"Real Madrid" klubu “Liverpul”dan ayrılan Trent Alexander-Arnold ilə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir ki, transfer Klublararası dünya çempionatından əvvəl həyata keçiriləcək. “Real” 10 milyon avro olduğu bildirilən transfer haqqını ödəməyə razılaşıb. Qeyd edək ki, Trent Alexander-Arnoldun “Liverpul”la müqaviləsi yekunlaşmaq üzrə idi. Lakin futbolçunun Klublararası dünya çempionatında iştirak etməsi üçün “Real” transferi daha tez həyata keçirməli idi. Buna görə də, “Liverpul” klubuna ödəniş edilib.

