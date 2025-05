Marketlərdə bu məhsulları almayın

Alıcıları maraqlandıran məsələlərdən biri də marketlərdə məhsulların son istifadə müddətindən neçə gün əvvəl vitrinlərdən yığışdırılmasıdır. Bəzən son istifadə tarixinə bir gün qalmış məhsullar diqqətsizlik ucbatından alınır, bu isə sağlamlıq baxımından riskli hallara yol aça bilir. Bəs məhsullar son istifadə müddətindən neçə gün əvvəl vitrinlərdən yığılmalıdır?

Azad İstehlakçılar Birliyinin (AİB) sədri Eyyub Hüseynov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, yeyinti məhsulları son yararlılıq gününə qədər marketlərdə satıla bilər:

“Məsələn, 31 may tarixli bir məhsul həmin günün sonuna qədər satışda qala bilər. İstehlakçılar da məhsul alarkən neçə gün saxlayacaqlarını və həmin müddətdə məhsulun yararlılıq tarixinin keçib-keçmədiyini nəzərə almalıdırlar. Çünki qanunlara əsasən, yararlılıq müddəti keçmiş məhsulun satışı qadağandır və marketlər buna əməl etməyə çalışırlar. İstehlakçılar diqqətli olub məhsulun yararlılıq müddətini yoxlamalıdırlar ki, evdə saxlayıb müddət bitdikdən sonra istifadə edərkən sağlamlıqlarına zərər verməsinlər. Əks halda, zəhərlənmə və digər problemlər baş verə bilər. Ümumiyyətlə, istehlakçıların yararlılıq müddətinə az qalmış məhsulları almaması daha məqsədəuyğundur”.

E.Hüseynov dünya ölkələrinin bu sahədəki təcrübəsindən də bəhs edib:

“Mərkəzi Avropa ölkələrində mağazalar məhsulun yararlılıq müddətinə 10 gün qalmış onu endirimlə satırlar. Azərbaycanda vəziyyət bəzi Avropa ölkələrindən, hətta Amerikadan və o cümlədən Yaponiyadan daha yaxşıdır. Azərbaycanda hər bir məhsulun üzərində iki tarix qeyd olunur: buraxılma tarixi və son yararlılıq tarixi. Halbuki həmin ölkələrdə yalnız son yararlılıq tarixi göstərilir. O ölkələrin vətəndaşları təzə mal almaq şansından məhrumdurlar. Mən həmişə beynəlxalq qurumlarda onları tənqid edirəm ki, sizin istehlakçılar aldıqları məhsulun nə vaxt buraxıldığı bilmirlər”.

AİB sədri qeyd edib ki, Azərbaycan qanunvericiliyində hər iki tarixin göstərilməsi çox yaxşı bir üstünlükdür. Bu, istehlakçıların məhsulu neçə gün saxlayacaqlarını bilməsinə kömək edir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

