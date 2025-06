Bu gün final var - Günün futbol qrafiki

Bakda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatına bu gün yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirin finalında Azərbaycan yığması meydana çıxacaq.

Elşad Quliyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv Macarıstanla üz-üzə gələcək.

Bu gün həmçinin üçüncü yer uğrunda oyun baş tutacaq. Serbiya və Monteneqro milliləri münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

3-cü yer uğrunda oyun

18:00. Monteneqro - Serbiya

Final

20:00. Azərbaycan - Macarıstan

Qeyd edək ki, hər iki qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında reallaşacaq.

