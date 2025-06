Bakda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatında üçüncü yerin sahibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bürünc medal uğrunda oyunda Monteneqro və Serbiya yığmaları üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma serblərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

