“Sabah”ın Avropa Liqasındakı potensial rəqibləri

Azərbaycan Kubokunun 2024/2025-ci il mövsümünü qalib başa vuran “Sabah” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasında iştirak edəcək.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, artıq Bakı təmsilçisinin Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub.“Sabah” bu mərhələdə “Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna), “Legiya” (Polşa), “Partizan” (Serbiya), “Şerif” (Tiraspol, Moldova), ÇFR (Kluj, Rumıniya), “Hapoel” (Byer-Şeva, İsrail), “Çelye” (Sloveniya), “Spartak” (Trnava, Slovakiya) komandalardan biri ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, birinci təsnifat mərhələsinin püşkü iyunun 17-də atılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.