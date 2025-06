Ukraynanın zərbəsi Rusiyanın qərarını dəyişdirəcək?

Bu gün İstanbulda Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətləri görüşüb. Ancaq Ukrayna ordusunun Rusiya ərazisində yerləşən aviabazalara zərbə endirməsi vəziyyəti bir qədər gərginləşdirib. Maraqlıdır, bu məsələ tərəflərin razılığa gəlməsinə necə təsir edəcək?



Politoloq Tural İsmayılov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Ukrayna və Rusiya nümayəndələrinin İstanbulda keçiriləcək görüşü ərəfəsində Ukraynanın Rusiya aviabazalarına genişmiqyaslı PUA hücumları diplomatik prosesə mürəkkəb təsir göstərə bilər.

Onun fikrincə, bu hücumlar, xüsusilə Rusiyanın strateji bombardman təyyarələrinə ciddi ziyan vurması baxımından, Ukraynanın danışıqlar masasında mövqeyini gücləndirmək məqsədi daşıyır:

“Lakin, bu addım eyni zamanda Rusiyanın sərt reaksiyasına səbəb ola bilər, çünki belə hücumlar Rusiya rəhbərliyi üçün hərbi və siyasi prestij itkisi kimi qiymətləndirilir. Rusiya tərəfi bu hücumları “təxribat” kimi dəyərləndirərək, danışıqlarda daha sərt mövqe tuta bilər. Buna baxmayaraq, Ukraynanın bu hücumu Rusiyanın son dövrlərdə Kiyevə qarşı raket hücumlarına cavab kimi də görülür, bu da danışıqlar öncəsi gərginliyi artırır. İstanbul görüşü, Çırağan Sarayında keçirilməsi planlaşdırılan yüksək səviyyəli bir tədbirdir və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir”.

T.İsmayılov bildirib ki, Ukraynanın bu addımı danışıqlar masasında daha çox təzyiq vasitəsi əldə etmək məqsədi ilə atılmış strateji bir manevr kimi qiymətləndirilə bilər:

“Ancaq Rusiyanın bu hücumlara cavab olaraq sahada, xüsusilə də hərbi eskalasiya ilə reaksiya vermə ehtimalı yüksəkdir. Bu, danışıqların konstruktivliyinə xələl gətirərək, tərəflərin razılığa gəlməsini çətinləşdirə bilər. Digər tərəfdən, Ukraynanın bu hücumu daxili auditoriyaya və beynəlxalq tərəfdaşlarına öz hərbi qüdrətini nümayiş etdirmək cəhdi kimi də görülə bilər. Amma Rusiya tərəfi, xüsusilə də prezident Putin üçün bu hücumlar “utancverici” bir vəziyyət yarada bilər ki, bu da danışıqlarda güzəştə getmə ehtimalını azaldar”.

Politoloqun sözlərinə görə, Türkiyənin vasitəçiliyi ilə keçiriləcək görüşdə ABŞ, Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya nümayəndələrinin də iştirak edəcəyi gözlənilir. O bildirib ki, bu amil prosesi daha da mürəkkəbləşdirir və danışıqların nəticələrinə təsir göstərə bilər:

“Hücumların vaxtı və miqyası, Ukraynanın danışıqlar öncəsi öz mövqeyini gücləndirmək istədiyini göstərir, lakin bu, Rusiyanın danışıqlardan imtina etməsi və ya daha aqressiv şərtlər irəli sürməsi ilə nəticələnə bilər. Beynəlxalq ictimaiyyət bu hücumları Ukraynanın özünü müdafiə hüququ çərçivəsində dəyərləndirsə də, Rusiya tərəfindən bu, eskalasiya kimi qəbul edilə bilər. Nəticədə İstanbul görüşündə razılığa gəlmək ehtimalı bu hücumlar səbəbindən xeyli zəifləyə bilər, çünki tərəflər arasında etimad səviyyəsi daha da aşağı düşüb. Sonda Ukraynanın bu cür hərbi addımları danışıqlar prosesini həm müsbət, həm də mənfi istiqamətdə dəyişə bilər, lakin hazırkı gərginlik səviyyəsi razılaşmanın qısa müddətdə əldə olunmasını çətinləşdirir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.