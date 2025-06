Ermənistanda növbəti parlament seçkilərinin vaxtı bilinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin spikeri Alen Simonyan bildirib.

Belə ki, seçkilər 7 iyun 2026-cı ildə keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.