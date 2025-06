“Zirə” yeni futbolçu ilə anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda Yeqor Boqomolskiylə müqavilə bağlayıb. 25 yaşlı hücumçuyla 2 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, belaruslu futbolçu karyerası ərzində ölkəsinin “Dinamo” (Minsk), “Dinamo”(Brest), “Rux”, “Minsk”, həmçinin Bakının “Neftçi” klubunda da çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.