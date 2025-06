Türkiyədə ilk yerli atom sualtı qayığının inşa edir?

Türkiyədə ilk yerli nüvə enerjisi qurğusuna malik sualtı qayığın (NÜKDEN) yaradılması proqramı nəzərdən keçirilir. Bu layihə ölkənin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin idxaldan asılılığını tamamilə aradan qaldıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bazar günü Türkiyənin “STAR” qəzeti məlumat yayıb.

Nəşr xatırladır ki, daha əvvəl Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Ərcümən Tatlıoğlu, ardınca isə sualtı donanmanın komandanı Timur Yılmaz yaxın zamanda atom sualtı qayığının yaradılmasının əhəmiyyətinə diqqət çəkiblər.

“Yeni növ sualtı qayıqlar xüsusilə Şərqi Aralıq dənizində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin gücünü artıracaq. Atom sualtı qayığı “Anadolu” çoxməqsədli desant gəmisinin rəhbərlik etdiyi dəniz qrupunun əsas tərkib hissəsi olacaq. Bu layihə Türkiyə üçün artıq zəruri bir ehtiyacdır”, – deyə qəzet T.Yılmazın sözlərindən sitat gətirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.