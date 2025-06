Azərbaycan Fransa və Kosta-Rikanın birgə təşkil etdiyi "BMT-nin Okean Konfransı 2025"də təmsil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva özünün "X" hesabında paylaşım edib.

"Azərbaycanı təmsil etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Artıq okeanı qorumaq və ondan davamlı şəkildə istifadə etmək üçün bütün tərəfləri səfərbər etməyin və tədbirləri sürətləndirməyin vaxtıdır!" - paylaşımda qeyd olunub.

