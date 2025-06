Yamaldan Ronaldoya böyük hörmətsizlik - VİDEO

UEFA Millətlər Liqasının final oyununda Lamine Yamalın Kriştiano Ronaldoya hörmətsizlik etdiyinə dair görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo kuboku qaldırarkən Yamal rəqiblərini alqışlamaqdan imtina edib. O, rəqibi alqışlayan komanda yoldaşlarının yanından ayrılaraq, arxaya çəkilib.

Qeyd edək ki, Portuqaliya yığması UEFA Millətlər Liqasının final oyununda İspaniyanı məğlub edib. Matçın əsas və əlavə vaxtı 2:2 hesabı ilə başa çatıb. Penaltilər zamanı isə portuqaliyalılar rəqibini 5:3 hesabı ilə məğlub edib.

