Hindistanın Əhmədabad hava limanı yaxınlığında "Air India" sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəbləri barədə iddia irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarənin qəzaya uğramasına səbəb quş sürüsü ilə toqquşma ola bilər. Bu barədə ekspertlər NDTV telekanalına bildiriblər. Quşlarla toqquşma təyyarənin uçuş sürətini azalda bilərdi. Həmçinin qeyd edilir ki, qəzaya uğramış "Boeing 787-8 Dreamliner" təyyarəsi 11 ildən çoxdur istismardadır.

