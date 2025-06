Hindistanda qəzaya uğrayan təyyarəyə gecikən qadın sağ qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bhumi Çauhan adlı qadın tıxac səbəbindən reysə on dəqiqə gecikib. O, Əhmədabaddan Londona uçmalı idi.

Qeyd edək ki, Hindistanın Əhmədabad şəhərində təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 317-yə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.