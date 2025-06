İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin 200-dən çox təyyarəsi İrana endirilən zərbələrdə iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin sözçüsü general Effi Defrin iştirak etdiyi mətbuat konfransında deyib.

