İsrail ordusu İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneinin Tehrandakı iqamətgahlarından birini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Clash Report" məlumat yayıb. Fəsadlar barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, İsrail ordusu İrana hücumlarını davam etdirir. Tehranın qərbindəki ərazilər bombalanıb. Hücumlarda PUA-lar da iştirak edib.

Yerli dairələrin məlumatına görə, müdafiə sistemləri bir sıra PUA-ları zərərsizləşdirsə də, bəzi PUA-lar hədəfə çatıb.

