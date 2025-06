İran Britaniya, Fransa və ABŞ-yə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, həmin ölkələr İsrailə hansısa yolla kömək etsələr, hücumların növbəti hədəfləri onların Orta Şərqdəki bazaları olacaq.

