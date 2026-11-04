Azərbaycanda 2027-ci ildə bir sıra sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması nəzərdə tutulur.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan “Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsində qeyd olunub.
Artımlar hamiləliyə və doğuma, dəfnə, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə, eləcə də 3 yaşınadək uşağa qulluğa görə ödənilən müavinətləri əhatə edir.
Layihəyə əsasən, hamiləliyə və doğuma görə müavinətin hesablanmasında bir iş gününə düşən orta gündəlik qazancın 46 manat 54 qəpikdən 50 manat 57 qəpiyə yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. Bu, 4 manat 3 qəpik artım deməkdir. 2027-ci ildə bir nəfərə düşən günlərin orta sayının isə 78 olacağı nəzərdə tutulur.
Dəfn müavinətinin də artırılması gözlənilir. Belə ki, pensiyaçılar üçün ödənilən dəfn pulunun orta məbləğinin 946 manatdan 1 200 manata çatdırılması planlaşdırılır. Bu, 254 manat artım deməkdir.
Sığortaolunanlar üçün dəfn müavinətinin orta məbləğinin isə 590 manatdan 700 manata yüksəldilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, bu kateqoriya üzrə artım 110 manat təşkil edə bilər.
Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin hesablanmasında bir iş gününə düşən orta gündəlik qazancın da artacağı proqnozlaşdırılır. 2026-cı ildə 50 manat 80 qəpik olan bu göstəricinin 2027-ci ildə 53 manat 50 qəpiyə çatdırılması gözlənilir. Fərq 2 manat 70 qəpikdir.
Ən diqqətçəkən artımlardan biri isə 3 yaşınadək uşağa qulluğa görə verilən aylıq müavinətlə bağlıdır. Layihəyə əsasən, işləyən sığortaolunan analara ödənilən bu müavinətin orta məbləği 37 manat 58 qəpikdən 100 manata qaldırıla bilər. Bu isə 62 manat 42 qəpik və ya təxminən 166 faiz artım deməkdir.
Beləliklə, 2027-ci il üçün nəzərdə tutulan büdcə layihəsində sosial ödənişlərin bir neçə istiqamət üzrə artırılması proqnozlaşdırılır. Qeyd olunan rəqəmlər büdcə layihəsindəki göstəricilərdir və yekun qərar müvafiq təsdiq prosesindən sonra müəyyənləşəcək.