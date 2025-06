Əgər İran ABŞ-yə hər hansı formada hücum edərsə, İran "indiyə qədər görünməmiş səviyyədə" Amerika Silahlı Qüvvələrinin bütün gücü ilə üz-üzə qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "TruthSocial" hesabında yazıb.

O qeyd edib ki, İran və İsrail arasında asanlıqla razılaşma əldə etmək və bu qanlı münaqişəyə son qoymaq mümkündür.

